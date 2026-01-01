Курганцев зовут работать охранниками в Центральной Африке

Вакансии для курганцев открылись в Африке.
Жителей Курганской области приглашают поработать охранниками в странах Центральной Африки. Им обещают зарплату от 240 тысяч рублей за вахту. Об этом говорится в объявлении.
«Открыт набор на вакансии охранников в государствах Африки. Работа в составе команды по обеспечению безопасности объектов и персонала. Зарплата от 240 000 рублей на руки», — сообщается на популярном сайте по поиску работы.
Ранее курганцам предлагали работу на южнокорейской фабрике удобрений. За вахту обещали платить до 180 тысяч рублей.