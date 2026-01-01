Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В первую минуту 2026 года в семье из Сенно родился шестой ребенок

Год белорусской женщины начался в системе здравоохранения с приятных новостей.

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В семье из Сенно в первую минуту 2026 года родился шестой ребенок, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Год белорусской женщины начался в системе здравоохранения с приятных новостей.

В 00.01 в Витебском областном родильном доме родилась девочка. Ее вес — 3 кг 700 г, рост — 53 см. Это шестой ребенок в семье из Сенно.

«Роды срочные, самопроизвольные. Благодаря слаженным действиям медперсонала малышка родилась благополучно — 8/9 по шкале Ангар», — сообщили в Минздраве.

В первую минуту нового года появились на свет еще два ребенка. В Витебском городском клиническом роддоме № 2 родилась девочка весом 3 кг 575 г и ростом 53 см.

А в Лидской ЦРБ родилась малышка весом 3 кг 500 г и ростом 54 см. Это третий ребенок в семье. -0-