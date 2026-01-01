В первую минуту 2026 года в семье из Сенно родился шестой ребенок

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В семье из Сенно в первую минуту 2026 года родился шестой ребенок, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Год белорусской женщины начался в системе здравоохранения с приятных новостей.
В 00.01 в Витебском областном родильном доме родилась девочка. Ее вес — 3 кг 700 г, рост — 53 см. Это шестой ребенок в семье из Сенно.
«Роды срочные, самопроизвольные. Благодаря слаженным действиям медперсонала малышка родилась благополучно — 8/9 по шкале Ангар», — сообщили в Минздраве.
В первую минуту нового года появились на свет еще два ребенка. В Витебском городском клиническом роддоме № 2 родилась девочка весом 3 кг 575 г и ростом 53 см.
А в Лидской ЦРБ родилась малышка весом 3 кг 500 г и ростом 54 см. Это третий ребенок в семье. -0-