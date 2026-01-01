Мишустин поздравил россиян с Новым годом и Рождеством

«Дорогие друзья! Примите мои искренние поздравления с Новым годом и светлым Рождеством! Эти праздники наполняют сердца теплом и добротой. Они объединяют нас общими чувствами — счастьем и вдохновением. В кругу семьи мы строим планы на будущее. Пусть наступающий год станет временем созидания, исполнения желаний. Успешным для России, а значит, и для каждого из нас. И рядом будут те, кто всегда поддерживает, помогает идти вперёд», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте кабмина.