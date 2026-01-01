Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военные группы войск «Центр» поздравили россиян с Новым годом

Бойцы одной из бригад группировки «Центр» поздравили россиян с Новым годом.

Источник: © РИА Новости

ДОНЕЦК, 1 янв — РИА Новости. Военнослужащие 114-й гвардейской бригады 51-й гвардейской армии группировки войск РФ «Центр» встретили Новый год под обращение президента России Владимира Путина на красноармейском направлении, передает корреспондент РИА Новости.

Стрелок с позывным «Ёжик», в свою очередь, передал поздравления жителям страны с наступившим Новым годом.

«Дорогие соотечественники, поздравляю вас с Новым годом. Желаю всем крепкого здоровья, мира, и чтобы как можно скорее закончилась война», — сказал боец.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше