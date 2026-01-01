Военные группы войск «Центр» поздравили россиян с Новым годом

ДОНЕЦК, 1 янв — РИА Новости. Военнослужащие 114-й гвардейской бригады 51-й гвардейской армии группировки войск РФ «Центр» встретили Новый год под обращение президента России Владимира Путина на красноармейском направлении, передает корреспондент РИА Новости.
Стрелок с позывным «Ёжик», в свою очередь, передал поздравления жителям страны с наступившим Новым годом.
«Дорогие соотечественники, поздравляю вас с Новым годом. Желаю всем крепкого здоровья, мира, и чтобы как можно скорее закончилась война», — сказал боец.
