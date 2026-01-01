Ричмонд
«Радио Судного Дня» передало сообщение после Нового года в Москве

Радио Судного Дня передало сообщение через 21 минуту после Нового года в Москве.

Источник: Sputnik.by

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Радиостанция УВБ-76, также известная как «Радиостанция Судного Дня» передала сообщение через 21 минуту после наступления Нового года в российской столице.

В эфире радиостанции в четверг прозвучало слово «глотанье», сообщается в Telegram-канале «УВБ-76 логи», который отслеживает активность станции.

УВБ-76 — военная радиостанция, созданная в 1970-х годах. Она транслирует короткий жужжащий сигнал и передает закодированные сообщения в виде различных словоформ. В СМИ она получила прозвища «Жужжалка» и «Радиостанция Судного дня “. Официально назначение станции не комментировалось.