«Радио Судного Дня» передало сообщение после Нового года в Москве

УВБ-76 — военная радиостанция, созданная в 1970-х годах. Она транслирует короткий жужжащий сигнал и передает закодированные сообщения в виде различных словоформ. В СМИ она получила прозвища «Жужжалка» и «Радиостанция Судного дня “. Официально назначение станции не комментировалось.