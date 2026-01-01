Латвия запрещает русский язык в СМИ и школах

Как заявили во внешнеполитическом ведомстве, в русле проводимого Ригой бескомпромиссно русофобского курса там, по сути, на законодательном уровне поставили знак равенства между угрозой национальной безопасности и тем, что в стране продолжают говорить, думать и узнавать новости на русском языке. И это при том, что русский язык является основным средством общения для 40% населения, и Латвия взяла на себя обязательствами в области защиты прав человека.