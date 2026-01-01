В России ввели семейную налоговую выплату для семей с двумя и более детьми

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Семейная налоговая выплата для поддержки семей с двумя и более детьми будет введена в России с 1 января 2026 года, следует из соответствующего закона.
«В целях обеспечения социальной поддержки семей, имеющих детей, настоящим Федеральным законом устанавливается ежегодная семейная выплата гражданам Российской Федерации, имеющим двух и более детей», — говорится в федеральном законе от 13.07.2024 № 179-ФЗ.
Претендовать на такую меру поддержки смогут семьи, у которых среднедушевой доход не превышает 1,5 региональных прожиточных минимума, а у потенциальных получателей не должно быть долгов по алиментам.
Согласно закону, который вступает в силу с 1 января 2026 года, право на получение выплаты имеют граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории России и являющиеся ее налоговыми резидентами. Выплата будет назначаться Фондом пенсионного и социального страхования РФ и производиться каждому из родителей детей в возрасте до 18 лет и до 23 лет, в случае обучения в образовательной организации на очной форме.
Отмечается, что россияне получат налоговый вычет за 2025 год при перерасчете ставки НДФЛ в 6%.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова отмечала, что семьи, которые попадают под действие семейной налоговой выплаты, смогут получить от 56 до 189 тысяч рублей в год. Кроме того, в апреле 2025 года глава Минтруда Антон Котяков уточнял, что выплата будет назначаться по одному электронному заявлению без необходимости предоставления дополнительных документов. Под меру поддержки попадают 4,2 миллиона семей в России почти с 11 миллионами детей.