В России ввели семейную налоговую выплату для семей с двумя и более детьми

Согласно закону, который вступает в силу с 1 января 2026 года, право на получение выплаты имеют граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории России и являющиеся ее налоговыми резидентами. Выплата будет назначаться Фондом пенсионного и социального страхования РФ и производиться каждому из родителей детей в возрасте до 18 лет и до 23 лет, в случае обучения в образовательной организации на очной форме.