«Ничего более совершенного»: Лукашенко раскрыл, кому посвящен 2026 год в Белоруссии

Наступивший 2026 год в Белоруссии объявлен Годом белорусской женщины, информировал президент этой страны Александр Лукашенко.
«Мы чествуем наших матерей, жен и дочерей один день в году. Настало время отдать должное их особой роли в нашей жизни и объявить 2026 год Годом белорусской женщины», — сказал политик в новогоднем обращении к народу Белоруссии.
Лукашенко высказал мнение, что природа не создала ничего более совершенного, чем белорусская женщина, и призвал не только беречь женщин, но и защищать своё будущее, семью, родных и близких от бед и невзгод.
В то же время в Российской Федерации 2026 год объявлен в стране Годом единства народов России. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин.
Прошедший 2025 год в России прошёл как «Год защитника Отечества». Путин приурочил его к проведению спецоперации и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.