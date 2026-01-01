Ричмонд
Супруги из Ноябрьска отметили 50 лет совместной жизни

Супружеская пара из Ноябрьска (ЯНАО), Михаил и Наталья Копыловы, отпраздновала золотую свадьбу, отметив 50 лет брака. Мэр города Алексей Романов адресовал паре теплые поздравления, подчеркнув значимость крепкого семейного союза.

У супругов трое взрослых детей, а также шестеро внуков и правнуки.

«Уважаемые Михаил Владимирович и Наталья Николаевна! Пусть в вашей жизни будет как можно больше радостных моментов, здоровья, благополучия, любви и счастья», — рассказал Романов в своем telegram‑канале.

Михаил и Наталья Копыловы приехали в Ноябрьск 40 лет назад. Наталья Николаевна работала на трубной базе, а Михаил Владимирович — на железнодорожной станции. Супруги воспитали троих детей. Сегодня у них уже шесть внуков и правнуки. Общее увлечение семьи — катание на коньках.