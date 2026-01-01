Супруги из Ноябрьска отметили 50 лет совместной жизни

Михаил и Наталья Копыловы приехали в Ноябрьск 40 лет назад. Наталья Николаевна работала на трубной базе, а Михаил Владимирович — на железнодорожной станции. Супруги воспитали троих детей. Сегодня у них уже шесть внуков и правнуки. Общее увлечение семьи — катание на коньках.