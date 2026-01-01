Ричмонд
«Глотанье» стало первым словом, прозвучавшим в эфире радио Судного дня в 2026 году

Радиостанция УВБ-76, также известная как радио Судного дня или «жужжалка», вышла в эфир в новом году. Об этом сообщает ресурс «УВБ-логи», который отслеживает передачи станции.

Источник: Life.ru

На загадочной волне прозвучало не менее загадочное слово — «глотанье». Сообщение появилось в эфире 1 января 2026 года в 00 минут 21 минут по московскому времени.

До этого «жужжалка» выходила в эфир 30 декабря. Тогда на радио Судного дня заиграло «Лебединое озеро» и кавер на песню Трубадура про удар по Киеву. Впервые, когда на смену привычным для трансляции УВБ-76 помехам пришла музыка, в основном в поддержку СВО на Украине.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.