«Глотанье» стало первым словом, прозвучавшим в эфире радио Судного дня в 2026 году

На загадочной волне прозвучало не менее загадочное слово — «глотанье». Сообщение появилось в эфире 1 января 2026 года в 00 минут 21 минут по московскому времени.
До этого «жужжалка» выходила в эфир 30 декабря. Тогда на радио Судного дня заиграло «Лебединое озеро» и кавер на песню Трубадура про удар по Киеву. Впервые, когда на смену привычным для трансляции УВБ-76 помехам пришла музыка, в основном в поддержку СВО на Украине.
