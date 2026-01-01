Долина появилась в новогоднем фильме «Невероятные приключения Шурика»

Эпизод с участием певицы Ларисы Долиной показали в эфире новогодней кинокартины телеканала ТНТ «Невероятные приключения Шурика» вечером 31 декабря, лента вышла в эфир в 20:30 мск.
Долина сыграла роль двоюродной тёти товарища Саахова, её персонаж появился с музыкальным номером, где Долина исполнила песню Инстасамки (настоящее имя — Дарья Зотеева) «За деньги да».
Напомним, директор телеканала Тина Канделаки рассказала, что эпизод с участием Долиной останется в новогодней киноленте «Невероятные приключения Шурика».
Напомним, 25 декабря суд в российской столице принял решение о выселении Долиной из квартиры, которая, по решению Верховного суда Российской Федерации от 16 декабря, перешла в собственность Полины Лурье.
Срок, за который Долина должна была выселиться, истёк 30 декабря 2025 года. Вещи певица начала вывозить лишь 29 декабря.
Квартиру певица продала летом 2024 года за 112 миллионов рублей, однако затем заявила, что согласилась на сделку под влиянием мошенников, и решила через суд вернуть своё жильё.
Ранее адвокат Лурье Светлана Свириденко рассказала, как проходит выселение Ларисы Долиной. Адвокат подчеркнула, что они обратятся к приставам, если певица не выедет до конца новогодних праздников.