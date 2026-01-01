Ричмонд
+5°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мишустин: Пусть 2026 год станет временем созидания и исполнения желаний

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил россиян с Новым годом и Рождеством. Он пожелал, чтобы 2026 год стал успешным для страны и каждого её жителя. По его словам, праздники наполняют сердца теплом, добротой и объединяют людей через общие чувства — счастье и вдохновение.

Источник: Life.ru

«В кругу семьи мы строим планы на будущее. Пусть наступающий год станет временем созидания, исполнения желаний. Успешным для России, а значит, и для каждого из нас. И рядом будут те, кто всегда поддерживает, помогает идти вперёд», — говорится в телеграмме министра.

Мишустин пожелал гражданам и их близким здоровья, счастья, благополучия и взаимопонимания.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко также пожелала россиянам исполнения желаний в новом году. Она выразила уверенность, что Россия достойно преодолеет все испытания в 2026 году, и подчеркнула, что главное богатство страны — её люди.

Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Валентина Матвиенко: биография председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ за годы работы стала одним из самых ярких российских политиков. Приглашение в райком комсомола изменило ее судьбу. Рассказываем, как сложилась политическая карьера Валентины Матвиенко, о ее увлечениях, детстве и личной жизни.
Читать дальше