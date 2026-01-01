Мишустин: Пусть 2026 год станет временем созидания и исполнения желаний

«В кругу семьи мы строим планы на будущее. Пусть наступающий год станет временем созидания, исполнения желаний. Успешным для России, а значит, и для каждого из нас. И рядом будут те, кто всегда поддерживает, помогает идти вперёд», — говорится в телеграмме министра.
Мишустин пожелал гражданам и их близким здоровья, счастья, благополучия и взаимопонимания.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко также пожелала россиянам исполнения желаний в новом году. Она выразила уверенность, что Россия достойно преодолеет все испытания в 2026 году, и подчеркнула, что главное богатство страны — её люди.
