Ричмонд
+5°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России вырос МРОТ до 27 тысяч рублей

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России увеличен до 27 093 рублей. Соответствующий федеральный закон вступил в силу 1 января.

До 1 января 2025 года МРОТ составлял 22 440 рублей.

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России увеличен до 27 093 рублей. Соответствующий федеральный закон вступил в силу 1 января.

Документ, вносящий изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда», был подписан президентом России Владимиром Путиным в конце ноября. До 1 января 2025 года МРОТ составлял 22 440 рублей. По оценкам, повышение минимальной зарплаты затронет порядка 4,6 млн работников и приведет к росту их доходов.

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявлял, что в 2026 году МРОТ будет почти на треть выше установленного в стране прожиточного минимума, напоминает RT. В частности, старший научный сотрудник Центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Виктор Ляшок сообщил, что после планируемого на 2026 год повышения МРОТ размер минимальной заработной платы «на руки» составит 23 570 рублей.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2025 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2025 году.
Читать дальше