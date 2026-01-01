В России вырос МРОТ до 27 тысяч рублей

До 1 января 2025 года МРОТ составлял 22 440 рублей.
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России увеличен до 27 093 рублей. Соответствующий федеральный закон вступил в силу 1 января.
Документ, вносящий изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда», был подписан президентом России Владимиром Путиным в конце ноября. До 1 января 2025 года МРОТ составлял 22 440 рублей. По оценкам, повышение минимальной зарплаты затронет порядка 4,6 млн работников и приведет к росту их доходов.
Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявлял, что в 2026 году МРОТ будет почти на треть выше установленного в стране прожиточного минимума, напоминает RT. В частности, старший научный сотрудник Центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Виктор Ляшок сообщил, что после планируемого на 2026 год повышения МРОТ размер минимальной заработной платы «на руки» составит 23 570 рублей.