«Радиостанция Судного Дня» передала сообщение после наступления Нового года в российской столице, в 00:21 мск 1 января в эфире «Жужжалки» прозвучало слово «глотанье».
Напомним, 30 декабря станция транслировала необычную музыкальную подборку. В эфире звучали композиции «Лето и арбалеты» и «Свинорез». Помимо этого, в эфире «Радиостанции Судного Дня» прозвучали фрагменты из балета Петра Чайковского «Лебединое озеро».
УВБ-76 («Радиостанция Судного дня», «Жужжалка») известна среди радиолюбителей. Перед знаковыми событиями были замечены сигналы-сообщения. Так, 20 февраля 2022 года «Жужжалка» передала слова «нжти» и «лесолед».
УВБ-76 вещает на частоте 4625 килогерц. Частота является закрытой для гражданского использования. Подробности — в материале aif.ru.
17 декабря 2025 года в эфир было передано слово «татумари». 29 декабря радиостанция УВБ-76, известная как «Радио Cудного дня», в преддверии Нового года передала очередное загадочное сообщение.