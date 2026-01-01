В Запорожской области восстановили электроснабжение после атаки ВСУ

«Электроснабжение населённых пунктов Запорожской области восстановлено. Благодарю энергетиков за слаженную работу, за самоотверженность и профессионализм! Оперативные службы работают в штатном режиме, продолжаем мониторинг ситуации», — написал он в своём Telegram-канале.
Балицкий поблагодарил всех, кто в новогоднюю ночь обеспечивает безопасность и комфорт жителей региона.
«Надеюсь, что праздник Нового года будет для каждого теплым, мирным и в окружении близких людей», — добавил он.
Ранее, 30 декабря, ВСУ нанесли более 20 ударов по энергообъектам Запорожской области. После атаки без электричества осталась значительная часть населённых пунктов.
