Интернет-сервисы в России будут хранить данные о пользователях три года

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Интернет-сервисы в России с 1 января 2026 года теперь обязаны хранить информацию о действиях пользователей в интернете, включая данные об их переписках три года вместо одного. Соответствующая норма предусмотрена постановлением правительства РФ.