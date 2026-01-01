Челябинцы вспомнили, как выглядели Дед Мороз и Снегурочка полвека назад. Фото

Челябинцы сохраняют традиции новогоднего праздника.
Полвека назад на площади Революции в Челябинске была настоящая елка и рядом стояли Дед Мороз со Снегурочкой, которые были сделаны из спрессованного снега. Об этом рассказали горожане.
«В 1975 году снежный городок на площади Революции стал праздничным украшением города. Все было настоящее, никакой пластмассы. Люди катались с горки, веселились, несмотря на холодную погоду», — вспоминают жители на странице паблика «Старый Челябинск» во «ВКонтакте». Традиции праздника бережно сохранялись многие годы.
Площадь Революции в 1975 году.
По словам горожан, атмосфера новогоднего праздника была очень простая и душевная. Люди сами готовили праздничные блюда, украшали квартиры. Сейчас все выглядит ярко и вычурно, но зачастую в импортных украшениях не хватает уральского духа, отмечают челябинцы.