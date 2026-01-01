Ричмонд
На Тайване начнут штрафовать за отказ чипировать кошек

Штраф за отказ чипировать кошек на Тайване составит 500 долларов.

Источник: © РИА Новости

ПЕКИН, 1 янв — РИА Новости. Власти Тайваня с 1 января 2026 года начинают штрафовать жителей острова, отказывающихся чипировать своих кошек, на 15 тысяч тайваньских долларов (477 американских долларов).

Министерство сельского хозяйства острова ранее сообщило, что чипирование для кошек с 1 января станет обязательным, и те владельцы, которые не имплантировали микрочипы своим питомцам, будут вынуждены платить штраф ежемесячно, пока не выполнят новые требования.

О необходимости вживлять чипы кошкам на Тайване стало известно ещё год назад, и за это время число кошек с электронной меткой выросло с 146 тысяч до 164 тысяч. Согласно последнему опросу о численности домашних животных, проводимому каждые два года, в 2023 году на Тайване насчитывалось около 1,31 миллиона кошек.

Власти Тайваня с помощью этих мер намерены бороться с теми, кто бросает своих питомцев на произвол судьбы, а также пресекать незаконное разведение.

Чипированных животных легче идентифицировать, если они потерялись, кроме того, данная мера позволяет властям вести учёт нестерилизованных домашних питомцев.

В отношение собак подобная мера вступила в силу ещё в 2008 году, штрафы аналогичные: от 3 тысяч тайваньских долларов (примерно 95 долларов США) до 15 тысяч (477 долларов США).

