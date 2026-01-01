На Тайване начнут штрафовать за отказ чипировать кошек

О необходимости вживлять чипы кошкам на Тайване стало известно ещё год назад, и за это время число кошек с электронной меткой выросло с 146 тысяч до 164 тысяч. Согласно последнему опросу о численности домашних животных, проводимому каждые два года, в 2023 году на Тайване насчитывалось около 1,31 миллиона кошек.