Россиянам напомнили о местах и обстоятельствах, при которых нельзя запускать фейерверки

Эксперт уточнила, что нельзя запускать салюты на балконах, лоджиях, крышах, около детских и лечебных учреждений, исторических памятников, на кладбищах и в заповедниках. Расстояние от места, где вы запускаете фейерверк, до домов, деревьев, машин, складов, газовых труб и проводов должно быть не менее 10 метров. Также нельзя запускать фейерверки при сильном ветре.