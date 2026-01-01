Ричмонд
Россиянам напомнили о местах и обстоятельствах, при которых нельзя запускать фейерверки

Юрист Душева: Штраф за фейерверк может составить до 400 тыс рублей.

Источник: Комсомольская правда

Россияне при запуске фейерверков могут быть оштрафованы на крупные суммы, если будут делать это в неположенных местах или нарушат правила безопасности. Об этом напомнила член союза юристов-блогеров на базе МГЮА им. Кутафина при Ассоциации юристов России Мария Душева.

Эксперт уточнила, что нельзя запускать салюты на балконах, лоджиях, крышах, около детских и лечебных учреждений, исторических памятников, на кладбищах и в заповедниках. Расстояние от места, где вы запускаете фейерверк, до домов, деревьев, машин, складов, газовых труб и проводов должно быть не менее 10 метров. Также нельзя запускать фейерверки при сильном ветре.

Если эти требования нарушит физическое лицо, штраф может составить 20−30 тысяч рублей, а вот для юридических лиц сумма многократно увеличивается: санкции составят 250−400 тысяч рублей, сказала Душева РИА Новости.

Напомним, если из-за фейерверков пострадает имущество, виновник может быть наказан лишением свободы на срок до двух лет. Если же действия привели к пожару или взрыву, наказание может быть еще строже — до пяти лет лишения свободы.

Также россиянам может грозить штраф от 5 000 до 15 000 рублей за размещение новогодней гирлянды на фасаде дома, окнах или подъездах, если при этом будет нарушено требование пожарной безопасности.

Ранее сообщалось, что за нарушение тишины в Новый год можно получить штраф.