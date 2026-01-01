Только этого нам не хватало: 1 января, когда вся страна приходит в себя после новогодней ночи, Молдову накроет магнитная буря

На Земле 1 января произойдёт магнитная буря.
На Солнце произошла серия вспышек, последствия которых можно будет ощутить ночью 1 января. Об этом предупредили специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.
— В результате вспышек в космос было выброшено облако плазмы средней величины, которому на путь от Солнца до Земли потребуется около 3 суток и которое, в итоге сможет задеть планету краем в ночь с 31 и 1 января, — представили свои расчёты учёные.
По предварительным оценкам сила космической непогоды составит 5 баллов из 10, то есть это минимально возможная буря уровня G1.
