Дети до 14 лет смогут ездить за границу только по загранпаспорту

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Билеты россиянам до 14 лет на поезда за границу, отправляющиеся с 20 января 2026 года, можно оформить только по загранпаспорту.
Как сообщали РЖД, в частности, такие изменения будут действовать при поездках в Белоруссию, Казахстан, Абхазию и другие государства. До указанной даты оформлять билеты можно было по свидетельству о рождении.
РЖД отмечали при этом, что дети, выехавшие за пределы России до 20 января по свидетельству о рождении, смогут вернуться обратно также по свидетельству и после этой даты.
Билеты на путешествия в поездах по территории России по-прежнему можно купить по свидетельству о рождении.
РЖД писали, что при покупке билета по льготным тарифам и посадке по ним в поезд ребенку необходимо подтвердить гражданство РФ. Это можно сделать, предъявив свидетельство о рождении со штампом, подтверждающим наличие гражданства, или паспорт гражданина РФ (для детей старше 14 лет).
О том, что российским детям младше 14 лет с 20 января 2026 года понадобится загранпаспорт для поездок в Абхазию, Белоруссию, Южную Осетию, Казахстан и Киргизию, сообщали в октябре текущего года в миграционной службе МВД РФ. Отмечалось, что данное правило будет действовать независимо от того, с родителями выезжает ребенок в эти страны или с сопровождающими.
Миграционная служба МВД РФ указывала в октябре, что детям старше 14 лет и совершеннолетним гражданам РФ можно по-прежнему въезжать в Абхазию, Белоруссию, Южную Осетию, Казахстан и Киргизию по внутреннему российскому паспорту. Дети, которые уже выехали по свидетельству о рождении до 20 января 2026 года, смогут по нему же вернуться в Россию.