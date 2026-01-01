Ричмонд
+5°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аналитик объяснил, во что вкладывать деньги в 2026 году

Аналитик Лоссан: при низкой ставке многие решат инвестировать.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Предпочтения инвесторов в 2026 году будут зависеть от макроэкономики и регуляторной политики. Ключевым фактором станет динамика ключевой ставки Банка России, рассказал агентству «Прайм» Алексей Лоссан, аналитик финансового маркетплейса Сравни.

Если регулятор ее снизит, фондовый рынок ждет приток средств — многие решат инвестировать, чтобы получить более высокую доходность.

Значимым драйвером для поисков новых инструментов хеджирования валютных рисков станет развитие цифровых финансовых активов (ЦФА) и регулирование фондов «дружественных» юрисдикций.

«Несмотря на волатильность, акции российских компаний, особенно в таких отраслях, как энергетика или ИТ, могут стать привлекательным вариантом для инвестиций. Следует обратить внимание на акции компаний с устойчивым ростом и стабильными финансовыми показателями», — советует он.

Кроме того, интересен рынок облигаций и вложения в золото, которое является тихой гаванью в периоды экономической турбулентности, заключил Алексей Лоссан.