Аналитик объяснил, во что вкладывать деньги в 2026 году

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Предпочтения инвесторов в 2026 году будут зависеть от макроэкономики и регуляторной политики. Ключевым фактором станет динамика ключевой ставки Банка России, рассказал агентству «Прайм» Алексей Лоссан, аналитик финансового маркетплейса Сравни.
Если регулятор ее снизит, фондовый рынок ждет приток средств — многие решат инвестировать, чтобы получить более высокую доходность.
Значимым драйвером для поисков новых инструментов хеджирования валютных рисков станет развитие цифровых финансовых активов (ЦФА) и регулирование фондов «дружественных» юрисдикций.
«Несмотря на волатильность, акции российских компаний, особенно в таких отраслях, как энергетика или ИТ, могут стать привлекательным вариантом для инвестиций. Следует обратить внимание на акции компаний с устойчивым ростом и стабильными финансовыми показателями», — советует он.
Кроме того, интересен рынок облигаций и вложения в золото, которое является тихой гаванью в периоды экономической турбулентности, заключил Алексей Лоссан.