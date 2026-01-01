Кремль опубликовал новогоднее обращение президента РФ Путина

Полный текст новогоднего обращения к россиянам президента Владимира Путина опубликован на сайте Кремля, он доступен здесь.
Президент напомнил, что будущее зависит от каждого человека и выразил уверенность, что все надежды и планы россиян обязательно исполнятся.
«Труд, успехи и достижения каждого из нас слагают новые главы её тысячелетней истории, а прочность нашего единства определяет суверенитет и безопасность Отечества, его развитие, его будущее», — сказал Путин.
Российский лидер отдельно поздравил с Новым годом участников СВО и призвал россиян поддержать их словом и делом.
«Мы вместе — одна большая семья, сильная и сплочённая, и потому будем и дальше работать и созидать, добиваться поставленных целей, идти только вперёд ради наших детей и внуков, ради нашей великой России», — резюмировал президент.
Напомним, первыми его обращение услышали жители Камчатки и Чукотки.
Тем временем посольство США поздравило россиян с наступающим Новым годом. Временный поверенный в делах США в России Дуглас Дайкхаус передал искренние поздравления россиянам и их семьям от имени американского народа, отметив: дух этого времени года располагает к размышлениям, обновлению и надежде.