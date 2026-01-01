Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в ходе личных встреч со своими помощниками называл Зеленского «ублюдком», пишет американское издание The New York Times.
Газета ссылается на информацию, полученную от пяти помощников Трампа.
«По словам пяти помощников, на встречах Трамп высказывался о господине Зеленском: “Он ублюдок”», — говорится в публикации.
В материале сказано, что это связано с «личными счётами Трампа как с Украиной, так и с Зеленским». Киевский режим причинил президенту США «серьёзные политические проблемы ещё в прошлом».
«Во время своего первого срока Трамп стал обвинять Украину, а не Кремль, во вмешательстве в выборы 2016 года. И именно его попытка заставить Зеленского расследовать дело Байденов привела к его первому импичменту», — написал автор материала.
Напомним, Трамп резко отозвался о своём спецпосланнике Ките Келлоге, назвав его «идиотом» из-за его высказываний об «отважности» Зеленского.
Ранее журналист из Ирландии Чей Боуз заявил, что Зеленский постоянно отказывается от слов, сказанных на встречах с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом. Зеленский не осмеливается спорить «стоя рядом» с Трампом, но после встреч начинает отказываться от того, что сказал. Журналист назвал Зеленского «зеленым гоблином».