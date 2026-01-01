Алия Юсупова подвела спортивные итоги 2025 года

Со слов Юсуповой на ее странице в Instagram, 2025 год стал для Национальной федерации гимнастики Казахстана годом высоких достижений, важных медалей и стратегических решений для устойчивого развития всех дисциплин.
К примеру, в спортивной гимнастике удалось выиграть 10 золотых медалей на этапах Кубка мира. Нариман Курбанов и Зейнолла Идрисов — в числе лидеров мирового рейтинга в упражнениях на коне. Милад Карими — победитель Кубка мира в вольных упражнениях и на перекладине. Бронзовые медали командного первенства чемпионата Азии и выход в финалы чемпионата мира подтвердили высокий уровень и конкурентоспособность сборной.
«Весомый итог сезона», — подчеркнула Алия Юсупова.
В художественной гимнастике историческим успехом года она назвала выступление Акмарал Ерекешевой, которая стала чемпионкой мира среди юниоров, завоевав три медали.
«Медали этапов Кубка мира и чемпионата Азии, стабильные результаты в индивидуальных и групповых упражнениях укрепили позиции Казахстана на международной арене», — говорится в публикации.
Далее она отметила финал Всемирных игр и «золото» чемпионата Азии в спортивной акробатике. В батутной гимнастике — первое место в мировом рейтинге синхронных прыжков у пары Даниил Мусабаев / Никита Тумаков, а также призовые позиции у других казахстанских дуэтов.
Юсупова обратила внимание на развитие судейского корпуса и образовательных программ в 2025 году, а также выразила благодарность спонсорам.
«Впереди — Азиатские игры, ключевой старт следующего сезона. Команда Казахстана продолжает планомерную работу и движение к новым вершинам», — подытожила свой отчет Алия Юсупова.
Также стало известно, что после победы на Исламиаде казахстанские шпажисты отправятся на Кубок мира.