Россияне смогут заселяться в гостиницу по водительскому удостоверению

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Россияне с 1 января могут заселиться в гостиницу по водительскому удостоверению.
Осенью прошлого года правительство России разрешило использовать при заселении в гостиницу для удостоверения личности гражданина загранпаспорт, а с 1 января 2026 года — водительское удостоверение.
Как отмечали в министерстве экономического развития, власти целенаправленно уходят от избыточных барьеров в туристической сфере.
По словам главы ведомства Максима Решетникова, в перспективе в России появится возможность заселения в гостиницы и другие коллективные средства размещения с помощью мессенджера Max.
Весной 2026 года в России также вступят в силу новые правила предоставления гостиничных услуг. В частности, новые правила разрешают отменять бронь без потерь за день до заезда; отменяют так называемое «негарантированное бронирование», при котором турист должен был заехать до определенного часа, иначе бронь сгорала; фиксируют набор бесплатных услуг и другое.