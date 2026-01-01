Ричмонд
+5°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россияне смогут заселяться в гостиницу по водительскому удостоверению

Россияне с 1 января смогут заселиться в гостиницу по водительским правам.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Россияне с 1 января могут заселиться в гостиницу по водительскому удостоверению.

Осенью прошлого года правительство России разрешило использовать при заселении в гостиницу для удостоверения личности гражданина загранпаспорт, а с 1 января 2026 года — водительское удостоверение.

Как отмечали в министерстве экономического развития, власти целенаправленно уходят от избыточных барьеров в туристической сфере.

По словам главы ведомства Максима Решетникова, в перспективе в России появится возможность заселения в гостиницы и другие коллективные средства размещения с помощью мессенджера Max.

Весной 2026 года в России также вступят в силу новые правила предоставления гостиничных услуг. В частности, новые правила разрешают отменять бронь без потерь за день до заезда; отменяют так называемое «негарантированное бронирование», при котором турист должен был заехать до определенного часа, иначе бронь сгорала; фиксируют набор бесплатных услуг и другое.