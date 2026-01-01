Россияне смогут заселяться в гостиницу по водительскому удостоверению

Весной 2026 года в России также вступят в силу новые правила предоставления гостиничных услуг. В частности, новые правила разрешают отменять бронь без потерь за день до заезда; отменяют так называемое «негарантированное бронирование», при котором турист должен был заехать до определенного часа, иначе бронь сгорала; фиксируют набор бесплатных услуг и другое.