Пять каналов MTV прекратили вещание в Европе

А ранее президент России Владимир Путин во время декабрьского визита в Индию принял участие в официальном запуске вещания RT India — церемония прошла в Нью-Дели. В выступлении Путин заявил, что новый канал должен помочь индийской аудитории лучше понимать происходящее в России и получать более «прямую» и, по его формулировке, объективную картину — в противовес подходу, который, как он отметил, встречается у части западных СМИ, ориентирующихся на позицию своих правительств.