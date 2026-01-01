Отключение стартует в Великобритании и Ирландии, после чего затронет другие рынки — в том числе Францию, Германию, Австрию, Польшу, Венгрию, а также Бразилию и Австралию. При этом основной канал MTV HD продолжит работу, но его сетка всё больше будет строиться вокруг реалити, а не клипов.
Причину связывают с планами Paramount Global по сокращению расходов (в публичных сообщениях фигурирует цель экономии $500 млн), при этом бренд MTV останется в соцсетях и на стриминговых платформах, включая Paramount+. MTV стартовал в 1981 году как главная витрина музыкального видео, но постепенно потерял массовую аудиторию на фоне роста YouTube и TikTok.
В России MTV прекратил вещание в апреле 2022 года.
А ранее президент России Владимир Путин во время декабрьского визита в Индию принял участие в официальном запуске вещания RT India — церемония прошла в Нью-Дели. В выступлении Путин заявил, что новый канал должен помочь индийской аудитории лучше понимать происходящее в России и получать более «прямую» и, по его формулировке, объективную картину — в противовес подходу, который, как он отметил, встречается у части западных СМИ, ориентирующихся на позицию своих правительств.
