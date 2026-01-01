Психолог рассказала, как организовать досуг ребенка в каникулы

«Рекомендуется обратить внимание на то, что именно привлекает ребенка в виртуальной реальности и понять, что он получает от игр, чего ему не хватает в реальной жизни. Постарайтесь заинтересоваться игрой ребенка. Возможно, он откроет вам что-то новое и интересное. Важно наладить диалог и искренне поинтересоваться его увлечениями», — заключила Симич.