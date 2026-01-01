Ричмонд
+3°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФРГ и Румыния перестали признавать российские загранпаспорта без биометрии

Германия и Румыния с 1 января 2026 года перестали признавать российские загранпаспорта старого образца — обычные небиометрические документы. Об этом говорится в актуализированной таблице на сайте Еврокомиссии с перечнем паспортов третьих стран, которые принимают государства ЕС.

Источник: Life.ru

В документе также указано, что Польша намерена отказаться от признания таких паспортов с 1 апреля 2026 года. Ряд других стран уже ввёл аналогичные ограничения в течение 2025 года — среди них Эстония, Исландия, Чехия, Франция, Латвия и Литва.

Между тем, французы вышли на первое место по числу иностранцев, получивших российские паспорта в 2025 году. Всего гражданство РФ оформили 71 человек, включая шестерых детей. Почти половина новых граждан — 32 человека — родились во Франции: это 28 взрослых и четверо детей. Возраст среди «французской» группы — от 8 до 87 лет. Далее с заметным отрывом идут США и Германия: российские паспорта в 2025 году получили шесть американцев и пять немцев.

Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.