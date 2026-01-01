ФРГ и Румыния перестали признавать российские загранпаспорта без биометрии

Между тем, французы вышли на первое место по числу иностранцев, получивших российские паспорта в 2025 году. Всего гражданство РФ оформили 71 человек, включая шестерых детей. Почти половина новых граждан — 32 человека — родились во Франции: это 28 взрослых и четверо детей. Возраст среди «французской» группы — от 8 до 87 лет. Далее с заметным отрывом идут США и Германия: российские паспорта в 2025 году получили шесть американцев и пять немцев.