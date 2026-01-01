Детям до 14 лет поменяют правила выезда в некоторые страны

Миграционная служба МВД РФ ранее отдельно разъясняла, что требование о загранпаспорте для детей до 14 лет будет действовать независимо от того, выезжает ли ребенок с родителями или в сопровождении других взрослых. Ведомство также подчеркивало, что для российских граждан старше 14 лет, а также совершеннолетних, порядок въезда в Абхазию, Белоруссию, Южную Осетию, Казахстан и Киргизию остается прежним — им по-прежнему достаточно внутреннего паспорта РФ. В МВД напомнили, что исключение сделано только для тех детей, которые уже выехали за рубеж по свидетельству о рождении до 20 января 2026 года: они смогут вернуться в Россию по этому же документу и после вступления новых правил в силу.