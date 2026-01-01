Ричмонд
+3°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Детям до 14 лет поменяют правила выезда в некоторые страны

Россиянам младше 14 лет с 20 января 2026 года можно будет оформить билеты на международные поезда только по загранпаспорту. Об этом сообщает ОАО «РЖД».

Свидетельства о рождении будет недостаточно.

Россиянам младше 14 лет с 20 января 2026 года можно будет оформить билеты на международные поезда только по загранпаспорту. Об этом сообщает ОАО «РЖД».

«Такие изменения будут действовать при поездках в Белоруссию, Казахстан, Абхазию и другие государства. До указанной даты оформлять билеты можно было по свидетельству о рождении», — пишет пресс-служба РЖД.

Новые правила затронут поездки, в том числе, в Белоруссию, Казахстан, Абхазию, Южную Осетию и Киргизию, и будут действовать для всех маршрутов, пересекающих границу России. Перевозчик уточнил, что до 20 января 2026 года билеты на международные рейсы для детей можно оформлять по действующим сейчас правилам — по свидетельству о рождении. При этом дети, которые выехали за пределы России до вступления новых требований в силу, сохранят право вернуться обратно по тому же документу. Для оформления билетов на поезда, курсирующие исключительно по территории РФ, порядок не меняется: для пассажиров до 14 лет по-прежнему достаточно свидетельства о рождении.

Миграционная служба МВД РФ ранее отдельно разъясняла, что требование о загранпаспорте для детей до 14 лет будет действовать независимо от того, выезжает ли ребенок с родителями или в сопровождении других взрослых. Ведомство также подчеркивало, что для российских граждан старше 14 лет, а также совершеннолетних, порядок въезда в Абхазию, Белоруссию, Южную Осетию, Казахстан и Киргизию остается прежним — им по-прежнему достаточно внутреннего паспорта РФ. В МВД напомнили, что исключение сделано только для тех детей, которые уже выехали за рубеж по свидетельству о рождении до 20 января 2026 года: они смогут вернуться в Россию по этому же документу и после вступления новых правил в силу.

Узнать больше по теме
Абхазия: от древнего царства до независимости — история, факты и современный статус
Абхазия — регион на черноморском побережье Кавказа с богатой историей и сложным политическим статусом. Это частично признанное государство, независимость которого признают только пять стран ООН (Россия, Венесуэла, Сирия, Никарагуа и Науру), а также частично признанная Южная Осетия и непризнанное Приднестровье. Вануату и Тувалу — отозвали решение о признании независимости Абхазии. Тем не менее, здесь уже сложилась полноценная государственная система — со своим правительством и политическими институтами. Рассказываем, где находится Абхазия, и как она устроена.
Читать дальше