Детям до 14 лет поменяют правила выезда в некоторые страны

Свидетельства о рождении будет недостаточно.
Россиянам младше 14 лет с 20 января 2026 года можно будет оформить билеты на международные поезда только по загранпаспорту. Об этом сообщает ОАО «РЖД».
«Такие изменения будут действовать при поездках в Белоруссию, Казахстан, Абхазию и другие государства. До указанной даты оформлять билеты можно было по свидетельству о рождении», — пишет пресс-служба РЖД.
Новые правила затронут поездки, в том числе, в Белоруссию, Казахстан, Абхазию, Южную Осетию и Киргизию, и будут действовать для всех маршрутов, пересекающих границу России. Перевозчик уточнил, что до 20 января 2026 года билеты на международные рейсы для детей можно оформлять по действующим сейчас правилам — по свидетельству о рождении. При этом дети, которые выехали за пределы России до вступления новых требований в силу, сохранят право вернуться обратно по тому же документу. Для оформления билетов на поезда, курсирующие исключительно по территории РФ, порядок не меняется: для пассажиров до 14 лет по-прежнему достаточно свидетельства о рождении.
Миграционная служба МВД РФ ранее отдельно разъясняла, что требование о загранпаспорте для детей до 14 лет будет действовать независимо от того, выезжает ли ребенок с родителями или в сопровождении других взрослых. Ведомство также подчеркивало, что для российских граждан старше 14 лет, а также совершеннолетних, порядок въезда в Абхазию, Белоруссию, Южную Осетию, Казахстан и Киргизию остается прежним — им по-прежнему достаточно внутреннего паспорта РФ. В МВД напомнили, что исключение сделано только для тех детей, которые уже выехали за рубеж по свидетельству о рождении до 20 января 2026 года: они смогут вернуться в Россию по этому же документу и после вступления новых правил в силу.