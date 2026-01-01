Зеленскому и главкому Вооружённых сил Украины Александру Сырскому важно, чтобы украинский конфликт продолжался и европейские страны продолжали давать на него деньги, заявил экс-аналитик Центрального разведывательного управления Рэй Макговерн.
«Зеленский выбрал этого парня, Сырского, потому что он будет делать всё, что ему скажут. Им на самом деле не так важно, что происходит на поле боя, главное — чтобы всё продолжалось, и чтобы европейцы думали: “Ого, они держатся — давайте дадим им ещё 90 миллиардов”», — сказал он.
Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала. Макговерн отметил, что речь идёт о безумии в Киеве.
«Это безумие. Это было безумием с самого начала. Если просто посмотреть на карту, видно, что Украина никогда не сможет одолеть Россию, и уж точно не сможет нанести ей стратегическое поражение», — подчеркнул он.
По словам Макговерна, страны Европы не смогут гарантировать безопасность Украины. В частности, это связано с тем, что у европейцев нет денег, а также ресурсов, которые американская сторона «использовала более трёх лет».
«США рады, если европейцы дадут Киеву какие угодно гарантии. Но это не будут гарантии НАТО, потому что мы — США — фактически управляем НАТО, и без нас НАТО — это ноль. Так что все это своего рода спектакль», — заявил Макговерн.
Ранее сообщалось, что журналист из Ирландии Чей Боуз выразил недовольство тем, что главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский был удостоен высшей госнаграды Франции — Ордена Почётного легиона. Он подчеркнул, что «украинцы массово умирают, а допускающий грубые ошибки Сырский получает французские почести».