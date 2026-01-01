Ричмонд
Правительство РФ обязало интернет-сервисы хранить данные о пользователе три года

В России увеличили срок хранения информации о пользователях сети до трёх лет.

Источник: Комсомольская правда

В России увеличился срок хранения интернет-сервисами информации о действиях пользователей в сети. Теперь он составляет три года, в то время как ранее эти данные сохранялись в течение года. Соответствующее постановление российского правительства вступает в силу с 1 января 2026 года.

Хранению подлежат как данные о самих пользователях, так и информация о приёме, передаче, доставке и обработке различных видов электронных сообщений. В частности, речь идёт о голосовых и текстовых сообщениях, фото и видео.

При этом при необходимости сервисы должны передавать данные госорганам для осуществления оперативно-розыскной деятельности или обеспечения безопасности.

Ранее юрист рассказала, какие данные нельзя хранить на смартфоне и что больше всего интересует мошенников.

Также депутат Немкин сообщил, что иностранные ресурсы скрытно собирают данные россиян.

Тем временем существуют документы, которые необходимо хранить в бумажном виде неограниченное время. Что нужно хранить вечно, узнайте здесь на KP.RU.