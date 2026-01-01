Две страны перестали с 1 января признавать загранпаспорта РФ без биометрии

Речь идет о российских обычных небиометрических паспортах.
Германия и Румыния с 1 января 2025 года прекращают признавать заграничные паспорта граждан России старого образца без биометрических данных. Об этом говорится в официальном уведомлении на портале Европейской комиссии, куда внесены соответствующие изменения в перечень принимаемых документов для пересечения внешних границ ЕС. Речь идет об обычных небиометрических загранпаспортах Российской Федерации — как действительных, так и оформленных ранее и не истекших по сроку.
«С 1 января 2025 года заграничные паспорта Российской Федерации, не содержащие биометрических данных, не принимаются компетентными органами Федеративной Республики Германия и Румынии в качестве действительных проездных документов», — говорится в разъяснениях на портале Европейской комиссии. При этом биометрические загранпаспорта РФ продолжают признаваться на общих основаниях.
В материалах ЕК также указано, что аналогичный порядок начнет действовать в Польше с 1 апреля 2025 года. После этой даты въезд на территорию страны, оформление виз и прохождение пограничного контроля для граждан России будет возможно только по биометрическим загранпаспортам. Для владельцев старых документов это означает необходимость замены паспорта до поездки, даже если срок действия старого не истек.
Отдельно в документе зафиксировано, что Латвия прекратила признавать российские загранпаспорта без биометрических данных с 15 июля 2025 года. Для всех указанных государств подчеркивается, что ограничения касаются именно небиометрических паспортов и не распространяются на иные документы, которые могут использоваться в исключительных случаях (к примеру, проездные документы ЕС или специальные документы на возвращение). Европейская комиссия рекомендует гражданам, планирующим поездки, заблаговременно проверять тип своего паспорта и актуальные требования конкретного государства на официальных ресурсах.
С 1 июня Литва разрешает гражданам России въезд, выезд и пребывание на своей территории исключительно при наличии заграничного паспорта нового образца с биометрическими данными и сроком действия 10 лет. Из этого правила выведены лишь транзитные железнодорожные поездки через Литву в Калининградскую область и обратно. С начала 2025 года Мальта, Дания, Чехия, Исландия, Норвегия, Литва и Эстония ввели ограничения на въезд по заграничным паспортам без биометрических данных, фактически запретив использование небиометрических документов, напоминает RT.