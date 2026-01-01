Две страны перестали с 1 января признавать загранпаспорта РФ без биометрии

Отдельно в документе зафиксировано, что Латвия прекратила признавать российские загранпаспорта без биометрических данных с 15 июля 2025 года. Для всех указанных государств подчеркивается, что ограничения касаются именно небиометрических паспортов и не распространяются на иные документы, которые могут использоваться в исключительных случаях (к примеру, проездные документы ЕС или специальные документы на возвращение). Европейская комиссия рекомендует гражданам, планирующим поездки, заблаговременно проверять тип своего паспорта и актуальные требования конкретного государства на официальных ресурсах.