Туристам ХМАО помогут избежать инфекций в поездках

«Горячая линия» по безопасности путешествий заработала в ХМАО.

Роспотребнадзор ХМАО открыл всероссийскую «горячую линию» для консультирования туристов по вопросам профилактики инфекционных заболеваний. Полученные консультации призваны помочь путешественникам снизить риски для здоровья при поездках как по территории России, так и за рубежом в период новогодних и рождественских праздников.

«Роспотребнадзором организовано тематическое консультирование в формате Всероссийской “горячей линии” по вопросам профилактики инфекционных заболеваний в туристических поездках в новогодние и Рождественские каникулы. Консультации будут проводиться в период с 29 декабря по 31 января 2026 года», — сказано на сайте управления.

Гражданам доступны консультации по ряду вопросов, связанных с поездками за рубеж: требованиям к вакцинации при выезде из страны; мерам профилактики инфекционных заболеваний, включая инфекции, передающиеся через укусы насекомых; правилам гигиены, особенностям питания и соблюдения питьевого режима в условиях жаркого климата; порядку действий при ухудшении самочувствия во время поездки или после возвращения. Для обращений на федеральном уровне в круглосуточном режиме работает единый консультационный центр Роспотребнадзора по телефону 8 800 555‑49‑43 (звонок осуществляется бесплатно).