Туристам ХМАО помогут избежать инфекций в поездках

Гражданам доступны консультации по ряду вопросов, связанных с поездками за рубеж: требованиям к вакцинации при выезде из страны; мерам профилактики инфекционных заболеваний, включая инфекции, передающиеся через укусы насекомых; правилам гигиены, особенностям питания и соблюдения питьевого режима в условиях жаркого климата; порядку действий при ухудшении самочувствия во время поездки или после возвращения. Для обращений на федеральном уровне в круглосуточном режиме работает единый консультационный центр Роспотребнадзора по телефону 8 800 555‑49‑43 (звонок осуществляется бесплатно).