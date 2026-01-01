Сани Деда Мороза вернулись в Великий Устюг

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Большое путешествие Деда Мороза по России подошло к концу, его сани вернулись в Великий Устюг, следует из интерактивной карты Росавиации.
Дед Мороз поздравил с Новым годом всех россиян, живущих в 11 разных часовых поясах.
Сказочные сани Деда Мороза 31 декабря совершают путешествие по России, и в течение дня пролетели через все 11 часовых поясов России. Путь волшебника можно отследить с помощью специального сервиса Росавиации.
Минтранс РФ и Росавиация анонсировали путешествие Деда Мороза по России 30 декабря. Министр транспорта Андрей Никитин поручил главе Росавиации Дмитрию Ядрову обеспечить беспрепятственное движение Деда Мороза по воздушным трассам, чтобы дети получили подарки в срок.