С 1 января 2026 года МРОТ в России вырос до 27 тысяч рублей

С 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда в России увеличился до 27 093 рублей. Президент Владимир Путин подписал соответствующий закон ещё в конце ноября 2025 года.

Источник: Reuters

Новый МРОТ повлияет на зарплаты примерно 4,6 миллиона работников. Он теперь почти на треть превышает прожиточный минимум, который в России установлен на уровне 18 939 рублей.

Размер МРОТ на 2026 год определили на основе медианной зарплаты за 2024 год. По данным Росстата, она составила 56 443 рубля. Согласно указу президента, к 2030 году МРОТ должен достичь как минимум 35 тысяч рублей.

Как ранее пояснял Life.ru, МРОТ служит базой для расчёта многих социальных выплат. От него зависят минимальное пособие по безработице и размер компенсации по больничному — особенно для тех, у кого страховой стаж меньше шести месяцев или чья зарплата ниже установленного минимума.