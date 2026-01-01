С 1 января 2026 года МРОТ в России вырос до 27 тысяч рублей

Как ранее пояснял Life.ru, МРОТ служит базой для расчёта многих социальных выплат. От него зависят минимальное пособие по безработице и размер компенсации по больничному — особенно для тех, у кого страховой стаж меньше шести месяцев или чья зарплата ниже установленного минимума.