Роспотребнадзор рассказал о правилах пищевого поведения в праздники

«Новогодние и рождественские торжества традиционно богаты разнообразием блюд, поэтому трудно не поддаться гастрономическим соблазнам и перееданию, которое может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Если вы оказались в такой ситуации и переедание случилось, следуйте рекомендациям: придерживайтесь дробного режима питания с небольшими приемами пищи через каждые 3−4 часа. Это позволит всегда оставаться сытым», — сообщили в ведомстве.