Кучу рыбы наловил курганец у деревни Кошкино. Фото

Житель Кургана похвастался богатым уловом рыбы, которую поймал в Белозерском округе на Тоболе возле деревни Кошкино. Об этом горожанин рассказал в соцсети.

Отлично клевала рыба у курганской деревни Кошкино.

«Народу на Тоболе возле Кошкино было мало, а рыбы в реке много. Клюет на все», — говорится в сообщении в паблике «Рыбалка в Кургане 45 Rus» в соцсети «ВКонтакте». Любитель рыбалки уточнил, что улов его очень порадовал.

Улов на реке Тобол.

Ранее сообщалось, что рыба у Кошкино хорошо ловится. Местные добавляют, что новичкам добраться от Кургана до места рыбалки поможет навигатор.