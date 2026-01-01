Кучу рыбы наловил курганец у деревни Кошкино. Фото

Отлично клевала рыба у курганской деревни Кошкино.
Житель Кургана похвастался богатым уловом рыбы, которую поймал в Белозерском округе на Тоболе возле деревни Кошкино. Об этом горожанин рассказал в соцсети.
«Народу на Тоболе возле Кошкино было мало, а рыбы в реке много. Клюет на все», — говорится в сообщении в паблике «Рыбалка в Кургане 45 Rus» в соцсети «ВКонтакте». Любитель рыбалки уточнил, что улов его очень порадовал.
Улов на реке Тобол.
Ранее сообщалось, что рыба у Кошкино хорошо ловится. Местные добавляют, что новичкам добраться от Кургана до места рыбалки поможет навигатор.