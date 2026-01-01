Ричмонд
Собянин: нейтрализован шестой беспилотник ВСУ, летевший на Москву

Военные РФ ликвидировали беспилотники ВСУ, летевшие на столицу, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что на месте падения обломков работают специалисты.

Российские военнослужащие ликвидировали беспилотные летательные аппараты Вооружённых сил Украины, летевшие на Москву, проинформировал Сергей Собянин.

Мэр российской столицы уточнил, что на месте падения обломков БПЛА находятся специалисты.

В 03:16 мск 1 января Собянин рассказал о шестом ликвидированном беспилотнике.

«Сбит один БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он в Telegram.

О первом ликвидированном украинском аппарате Собянин рассказал в 23:55 мск 31 декабря. Все беспилотники, летевшие на российскую столицу, нейтрализованы силами ПВО Минобороны РФ. На месте падения обломков находятся специалисты.

Ранее в ведомстве заявили, что днём и вечером 31 декабря российские военнослужащие уничтожили 53 беспилотных летательных аппарата Вооружённых сил Украины над российскими регионами. 40 беспилотников нейтрализовали в Брянской области.

Во вторник мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации трёх беспилотников украинских войск, которые летели на российскую столицу.

