Умерла «последняя королева Парижа» и легенда мировой моды — графиня Жаклин де Риб

Графиня Жаклин де Риб — легендарный модельер и символ французской элегантности, известная как последняя королева Парижа, — умерла в возрасте 96 лет, сообщает AFP. По словам её помощницы Стефани Мули, смерть наступила во вторник в Швейцарии.

Де Риб ещё в 1956 году попала в списки самых элегантно одетых женщин мира и стала музой для ведущих фотографов модной индустрии. Пройдя через работу в журналистике и дизайне, она объявила о создании собственного модного дома — при поддержке Ив Сен-Лорана, чьей клиенткой была.

Дебютная коллекция де Риб получила тёплый отклик международной прессы, а главным рынком для её бренда стали США. Дом моды она возглавляла до 1995 года, после чего закрыла проект по состоянию здоровья.

В конце 2019 года часть её коллекции произведений искусства (за исключением платьев) ушла с молотка на аукционе Sotheby’s во Франции и принесла 22,8 млн евро.

Ранее в Мексике умер Хуан Педро Франко — человек, который был внесён в Книгу рекордов Гиннесса как самый полный в мире. Ему был 41 год, причиной смерти стала инфекция почек. В 2017 году Франко попал в Книгу рекордов с весом 595 килограммов. После этого врачи назначили ему средиземноморскую диету и провели две операции. В результате лечения, по данным СМИ, он смог снизить массу тела почти наполовину — на 49%. Также отмечается, что в 2020 году он перенёс коронавирус.

