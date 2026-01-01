В России начался самый «нерабочий» за пять лет месяц

«Короткий» январь не скажется на общем балансе рабочих и нерабочих дней в течение года. Всего в 2026 году, как и в 2025 году, в России будет 118 выходных и праздничных дней и 247 рабочих дней. Так, при самых длинных за долгое время новогодних праздниках отдых на майские праздники в 2026 году будет короче, чем в предыдущие годы (1−3 и 9—11 мая ).