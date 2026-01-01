Ричмонд
РЖД запустят опцию посадки по биометрии на трех маршрутах

Посадку по биометрии запустят на поездах в Нижний Новгород, Иваново и Кострому.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. РЖД в первом квартале 2026 года запустят для пассажиров опцию посадки по биометрии на поездах из Москвы в Нижний Новгород, Иваново и Кострому, сообщили РИА Новости в компании.

Там рассказали, что в настоящее время сервис тестируется представителями ограниченной фокус-группы на трёх маршрутах: Москва — Нижний Новгород, Москва — Иваново, Москва — Кострома (поезда «Ласточка»).

«Ожидается, что сервис станет доступен для тестирования пассажирами на этих же маршрутах в первом квартале 2026 года — после подведения результатов тестирования фокус-группой», — прокомментировали в РЖД, на каких маршрутах будет запущена опция посадки в поезд по биометрии.

В аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко в конце декабря сообщали, что сервис посадки в поезд по биометрии начали тестировать в России. Испытания идут на трех маршрутах: из Москвы в Нижний Новгород, Иваново и Кострому, а запуск для пользователей РЖД запланирован на первый квартал 2026 года.

Чтобы воспользоваться сервисом, понадобится подтвержденная биометрия. Ее можно зарегистрировать в уполномоченном банке или на дому — с помощью выездной регистрации. После этого останется только предоставить согласие на обработку данных.

Идентификация проводится при посадке в вагон на портативном устройстве проводника. При этом пассажир всегда может выбрать, как именно удостоверить личность — по паспорту или с помощью биометрии.

Отмечалось, что биометрия добровольна. Во всех пользовательских сценариях технология выступает в качестве дополнительного — самого простого и комфортного — способа получения услуг. В аппарате Григоренко добавляли, что на сегодняшний день законодательство строго запрещает любую дискриминацию, включая ограничение доступа к услугам для тех, кто решил не регистрировать биометрию. Ее регистрация также возможна только с согласия гражданина.

