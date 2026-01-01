Ричмонд
Трамп «поздравил» Джорджа Клуни с получением гражданства Франции, но есть нюанс

Президент США Дональд Трамп отреагировал на сообщения о том, что актёр Джордж Клуни, его жена Амаль и их двое детей получили французское гражданство. В посте в Truth Social он назвал это «хорошими новостями», при этом заявил, что считает супругов Клуни «двумя худшими политическими прогнозистами всех времён».

Источник: Life.ru

Также политик раскритиковал миграционную политику Франции, связав её с ростом преступности. Трамп добавил, что подход Парижа к иммиграции, по его мнению, напоминает то, что было «при сонном Джо Байдене».

Ранее сообщалось, что актёр получил гражданство Франции вместе с супругой Амаль Аламуддин-Клуни и двумя восьмилетними детьми. До истории с получением гражданства Джордж Клуни не раз говорил о своей симпатии к Франции. Он рассказывал, что ему близки французская культура и язык. Кроме того, ещё в 2021 году актёр вместе с женой Амаль приобрёл бастиду и виноградник в коммуне Бриньоль на юго-востоке страны. Сейчас, как сообщается, семья проводит большую часть времени именно на юге Франции.

Все самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

