Трамп «поздравил» Джорджа Клуни с получением гражданства Франции, но есть нюанс

Ранее сообщалось, что актёр получил гражданство Франции вместе с супругой Амаль Аламуддин-Клуни и двумя восьмилетними детьми. До истории с получением гражданства Джордж Клуни не раз говорил о своей симпатии к Франции. Он рассказывал, что ему близки французская культура и язык. Кроме того, ещё в 2021 году актёр вместе с женой Амаль приобрёл бастиду и виноградник в коммуне Бриньоль на юго-востоке страны. Сейчас, как сообщается, семья проводит большую часть времени именно на юге Франции.