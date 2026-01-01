Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярцам рассказали о графике работы НЦ «Енисей» на каникулах

Национальный центр «Россия» на Енисее ждет гостей с 6 января.

Источник: Комсомольская правда

Красноярцам и гостям города рассказали о графике работы Национального центра «Россия» на Енисее в новогодние праздники. Посетить его можно будет с 6 по 11 января по режиму выходного дня, то есть:

— 6 января — с 10:00 до 20:00 часов,

— 7 января — с 10:00 до 18:00 часов;

— с 8 по 10 января — с 10:00 до 20:00часов;

— понедельник 11 января — технический день.

Посетить экскурсию с 6 января можно по предварительной записи. С этого же дня в новом году начинают свою работу гастроряды и универмаг «Россия», где представлены уникальные товары российских производителей и сибирские бренды.