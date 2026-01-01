Красноярцам рассказали о графике работы НЦ «Енисей» на каникулах

Красноярцам и гостям города рассказали о графике работы Национального центра «Россия» на Енисее в новогодние праздники. Посетить его можно будет с 6 по 11 января по режиму выходного дня, то есть:
— 6 января — с 10:00 до 20:00 часов,
— 7 января — с 10:00 до 18:00 часов;
— с 8 по 10 января — с 10:00 до 20:00часов;
— понедельник 11 января — технический день.
Посетить экскурсию с 6 января можно по предварительной записи. С этого же дня в новом году начинают свою работу гастроряды и универмаг «Россия», где представлены уникальные товары российских производителей и сибирские бренды.