В Краснодарском крае повреждена гражданская инфраструктура

В новогоднюю ночь в станице Северской Краснодарского края в результате атаки беспилотников были повреждены два частных жилых дома. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Над Краснодарским краем отражена атака БПЛА.

В новогоднюю ночь в станице Северской Краснодарского края в результате атаки беспилотников были повреждены два частных жилых дома. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

По данным ведомства, фрагменты дронов повредили кровлю зданий, в помещениях выбило оконные стекла. Власти уточнили, что в результате инцидента пострадавших нет.

