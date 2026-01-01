В Краснодарском крае повреждена гражданская инфраструктура

Над Краснодарским краем отражена атака БПЛА.
В новогоднюю ночь в станице Северской Краснодарского края в результате атаки беспилотников были повреждены два частных жилых дома. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.
По данным ведомства, фрагменты дронов повредили кровлю зданий, в помещениях выбило оконные стекла. Власти уточнили, что в результате инцидента пострадавших нет.
