В Большом Камне решили транспортную проблему, открыв объездную дорогу

Движение по новой объездной дороге в Большом Камне открыли 30 декабря, проезд уже доступен всем автомобилистам. Об этом сообщило правительство Приморского края и Корпорация развития Дальнего Востока, выступившая заказчиком строительства.
Новая магистраль «Объездная» протяжённостью более четырёх километров стала альтернативой центральным улицам Карла Маркса и Пригородной и призвана вывести транзитный транспорт, в том числе идущий к судоремонтному заводу и судоверфи, за пределы центра города. Дорога проходит по восточной окраине Большого Камня, соединяя район парка с улицами Дзержинского и Академика Курчатова.
По данным Корпорации развития Дальнего Востока, ширина проезжей части составляет около семи метров, предусмотрены двухметровые тротуары, а расчётная скорость движения по трассе — 40−50 километров в час. Подрядчик «СпецСУ» выполнил устройство дорожного полотна, перенёс инженерные коммуникации на улице Академика Курчатова, установил опоры освещения, светофоры, перильные ограждения и разбил газоны вдоль новой трассы.
Магистраль уже отображается на картах цифровых сервисов под названием «Объездная», что облегчает навигацию для местных жителей и гостей города. В региональном правительстве и администрации городского округа отмечают, что дорога существенно разгрузила центр Большого Камня за счёт перераспределения потока большегрузного и легкового транспорта.
Проект реализовали для развития инфраструктуры резидентов территории опережающего развития «Большой Камень», которые размещают здесь крупные инвестиционные проекты. После завершения всего комплекса работ и формальных процедур дорогу намерены передать в муниципальную собственность, сохраняя её значение как ключевой транспортной артерии города.