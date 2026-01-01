В Большом Камне решили транспортную проблему, открыв объездную дорогу

Новая магистраль «Объездная» протяжённостью более четырёх километров стала альтернативой центральным улицам Карла Маркса и Пригородной и призвана вывести транзитный транспорт, в том числе идущий к судоремонтному заводу и судоверфи, за пределы центра города. Дорога проходит по восточной окраине Большого Камня, соединяя район парка с улицами Дзержинского и Академика Курчатова.