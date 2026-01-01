Ждёт чуда. В деле 9-летней должницы появились новые подробности

Первые дни января наступившего нового года — время подведения итогов 2025 года, в том числе по части расследования дела с участием 9-летней Арины из Омска. Девочка известна на всю страну, так как за неполных два года получила чужие долги со всех уголков страны на сумму, превышающую 8 млн рублей. Приходят они на имя мамы, но что это меняет?
В конце года омички побывали в Мытищах. Было важное дело — встреча с правоохранителями.
Подробности в материале корреспондента сайта omsk.aif.ru.
Первый тревожный звоночек.
Арина с большими успехами завершила первое полугодие третьего класса. Пузатый ранец, домашние задания, ответы у доски — всё как у всех. Но для её мамы Марии школьные будни перестали быть безоблачными: за спиной — двухлетний марафон с призрачными долгами, прилипшими к СНИЛС дочери, словно клей.
Шесть лет назад, когда Арине было всего три, в почтовый ящик упал странный конверт. Долг за коммунальные услуги — с Камчатки. Мария тогда быстро разобралась: удалила СНИЛС дочери из «Госуслуг», успокоилась. Думала — точка. Но это был лишь пролог.
Настоящий кошмар начался в мае 2024‑го. Мама зарегистрировала первоклассницу на платформе «Дневник.ру» через «Госуслуги» — и словно открыла портал в мир чужих финансовых проблем. За два дня в аккаунте всплыло 35 задолженностей на сумму свыше 740 тысяч рублей. Все — по номеру СНИЛС Арины.
Круговорот обращений: от надежды к разочарованию.
Мария бросилась искать правду совместно с корреспондентом omsk.aif.ru. Стучалась во все двери — и всюду натыкалась на стену.
Омские приставы развели руками: «Мы не властны — долги из других регионов». В Белгороде признали: да, были сотрудники, допустившие ошибку, но они уже уволены. Пояснений не получить.
Проверки омской прокуратуры, Минцифры и «Дневник.ру» дали временный результат: первые долги сняли. Мария выдохнула. Но облегчение оказалось призрачным. Уже в июле 2024‑го возник новый долг — 13,5 тысячи. Через несколько дней исчез. А потом — снова. И снова. Словно злой дух играл с семьёй в прятки.
«Информация не подлежит разглашению».
Письма из ведомств превращались в квест с неразгаданными шифрами.
Судебные приставы сухо сообщали: «Проверка содержит данные, не подлежащие разглашению». Генпрокуратура отчиталась: «Выявлены технические ошибки в СНИЛС. Виновные привлечены к ответственности».
Мария ликовала. Но через три дня долги… воскресли. Будто кто‑то нажимал невидимую кнопку «повтор».
Абсурд в чистом виде. Один из эпизодов обнажает всю нелепость ситуации. Банк требует 61 тысячу с жителя Московской области. Второй раз.
Ранее дело закрыли: в документах — СНИЛС ребёнка. Банк оправдывается: «Заёмщик сам предоставил детский документ».
Но Арина на момент оформления кредита даже не родилась! Да и до 2022 года СНИЛС для займов не требовался — хватало паспорта.
Прокуратура подтвердила: банк неоднократно использовал СНИЛС девочки. Дело ушло в Арбитражный суд.
Отчаянные шаги.
Не получив ответов, Мария решилась на крайние меры. Она приехала в столицу, отправилась в Генпрокуратуру и потребовала возбудить дело об использовании документа дочери. Затем публично отказалась от СНИЛС, передав его через представителя главе СКР России Александру Бастрыкину. При этом мама девочки-должницы дождалась инициативы омской прокуратуры о замене номера — её поддержали даже на федеральном уровне.
И тут — новый удар. 89 долгов на полмиллиона рублей (исполнительские сборы). Мария слегла с давлением. А следом — отказ: СНИЛС с новым номером Арине не выдадут. Закона о замене в таких случаях нет.
Надежда сквозь пальцы.
89 долгов всё же сняли — после публикации на сайте omsk.aif.ru и запроса главы СКР о происходящем. Однако несколько недель спустя, пытаясь зарегистрировать Арину для сдачи норм ГТО, Мария зашла в забытую электронную почту девочки и остолбенела. Там лежали официальные письма о возбуждении исполнительного производства — один из банков добивается взыскания более 39 тысяч рублей на основании судебного приказа от 16 мая 2023 года. Приставы предупреждают: если в течение пяти дней не погасить долг, придётся заплатить ещё и исполнительский сбор — от 1 000 рублей. Мария пришла в ужас: ранее она уже сталкивалась с 89 начислениями исполнительских сборов на сумму свыше 540 тысяч рублей, а теперь выясняется, что новые долги приходят не на «Госуслуги» (где она время от времени проверяет уведомления), а прямо на почту ребёнка.
Женщина твёрдо намерена найти виновных: ведь если у Арины когда‑нибудь появятся банковские счета, их могут арестовать за чужие долги. Сейчас идёт проверка, Мария общается со следователями. Но вопросы остаются:
- Кто внёс номер Арины в чужие долговые документы?
- Когда это закончится?
- Защищены ли другие дети и взрослые от подобного кошмара?
«Пусть всё закончится!».
Арина ходит в школу. Мария продолжает бороться. Их история — не просто рассказ о бюрократической ошибке. Это тревожный сигнал о: лазейках в цифровых системах; безответственности должностных лиц; том, как легко чужой промах может сломать жизнь ребёнка и его семьи.
В конце декабря омички вновь побывали в СУ МВД России по городу Мытищи (откуда было множество долгов), где расследуется уголовное дело по факту распространения персональных данных от 12 сентября 2025 года. Там Мария дала пояснения по делу, а после им с Ариной был официально определён процессуальный статус — потерпевшие.
«Мне просто хочется, чтобы этот кошмар прекратился и не имел последствий в дальнейшем для моего ребёнка», — говорила Мария в последнем интервью в 2025 году с корреспондентом omsk.aif.ru.
И вот теперь остаётся только надеяться, ситуация прояснится в наступившем 2026 году и вопрос с долгами на девочку решится окончательно и бесповоротно.