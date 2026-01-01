Ждёт чуда. В деле 9-летней должницы появились новые подробности

89 долгов всё же сняли — после публикации на сайте omsk.aif.ru и запроса главы СКР о происходящем. Однако несколько недель спустя, пытаясь зарегистрировать Арину для сдачи норм ГТО, Мария зашла в забытую электронную почту девочки и остолбенела. Там лежали официальные письма о возбуждении исполнительного производства — один из банков добивается взыскания более 39 тысяч рублей на основании судебного приказа от 16 мая 2023 года. Приставы предупреждают: если в течение пяти дней не погасить долг, придётся заплатить ещё и исполнительский сбор — от 1 000 рублей. Мария пришла в ужас: ранее она уже сталкивалась с 89 начислениями исполнительских сборов на сумму свыше 540 тысяч рублей, а теперь выясняется, что новые долги приходят не на «Госуслуги» (где она время от времени проверяет уведомления), а прямо на почту ребёнка.