Политики из европейских стран оказывают поддержку украинской стороне в интересах транснациональных компаний, заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон.
Он уточнил, что, в частности, речь идёт о канцлере ФРГ Фридрихе Мерце, французском лидере Эммануэле Макроне и британском премьер-министре Кире Стармере. При этом Джонсон подчеркнул, что они не выражают волю жителей Германии, Франции и Британии.
«Если сложить рейтинги поддержки Фридриха Мерца, Эммануэля Макрона и Кира Стармера, получится меньше 50 процентов. Они не отражают волю граждан своих стран, но при этом решительно настроены продолжать конфликт на Украине», — сказал он.
Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Джонсона. По его словам, Мерц «в большей степени обязан» компании BlackRock, которая «инвестировала в Украину». «Так что, по сути, речь идёт о деньгах и контроле: Запад пытается понять, как сохранить для себя хоть кусочек этого пирога на Украине», — отметил он.
Джонсон рассказал, что все усилия европейских лидеров, направленные против Российской Федерации, обречены на провал, а Украина проигрывает.
Напомним, по данным The Sun, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп отказался ехать в Европу, чтобы встретиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Британии Киром Стармером и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем по вопросу урегулирования конфликта на Украине.