Отар Кушанашвили заявил, что Долина ненавидит людей

«Когда мы говорим про Ларису Долину, видно, что она ненавидит людей. Она желчная. Я знаю её с 92 года», — заявил Кушанашвили.
Он давно ожидал, что Долина «рано или поздно» окажется в центре крупного скандала, но не думал, что история станет настолько громкой. По версии Кушанашвили, певица и её сторона пытались давить на «простую мать-одиночку» — речь идёт о Полине Лурье, покупательнице спорной квартиры.
Напомним, судебный спор вокруг квартиры в Хамовниках вышел на финальную стадию: Верховный суд РФ подтвердил право собственности на жильё за предпринимательницей Полиной Лурье. После этого Мосгорсуд вынес решение о выселении Ларисы Долиной из спорной квартиры. На днях из жилья начали вывозить имущество певицы — среди вещей называют и концертные костюмы. При этом Лурье заявила, что готова обсуждать мировое соглашение, чтобы договориться о порядке и сроках выселения без лишней эскалации.
