Отар Кушанашвили заявил, что Долина ненавидит людей

Напомним, судебный спор вокруг квартиры в Хамовниках вышел на финальную стадию: Верховный суд РФ подтвердил право собственности на жильё за предпринимательницей Полиной Лурье. После этого Мосгорсуд вынес решение о выселении Ларисы Долиной из спорной квартиры. На днях из жилья начали вывозить имущество певицы — среди вещей называют и концертные костюмы. При этом Лурье заявила, что готова обсуждать мировое соглашение, чтобы договориться о порядке и сроках выселения без лишней эскалации.