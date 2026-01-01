Ричмонд
Отар Кушанашвили заявил, что Долина ненавидит людей

Шоумен Отар Кушанашвили в подкасте «ЗА ДЕНЬГИ» выступил с резкими заявлениями в адрес Ларисы Долиной — поводом стал громкий конфликт вокруг квартиры певицы. Он не сдерживал эмоций и описал своё отношение к артистке предельно жёстко.

Источник: Life.ru

«Когда мы говорим про Ларису Долину, видно, что она ненавидит людей. Она желчная. Я знаю её с 92 года», — заявил Кушанашвили.

Он давно ожидал, что Долина «рано или поздно» окажется в центре крупного скандала, но не думал, что история станет настолько громкой. По версии Кушанашвили, певица и её сторона пытались давить на «простую мать-одиночку» — речь идёт о Полине Лурье, покупательнице спорной квартиры.

Напомним, судебный спор вокруг квартиры в Хамовниках вышел на финальную стадию: Верховный суд РФ подтвердил право собственности на жильё за предпринимательницей Полиной Лурье. После этого Мосгорсуд вынес решение о выселении Ларисы Долиной из спорной квартиры. На днях из жилья начали вывозить имущество певицы — среди вещей называют и концертные костюмы. При этом Лурье заявила, что готова обсуждать мировое соглашение, чтобы договориться о порядке и сроках выселения без лишней эскалации.

