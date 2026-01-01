Часть жителей Владивостока осталась без электричества вскоре после наступления Нового года

Вскоре после наступления нового 2026 года часть Владивостока осталась без электричества. Свет пропал в многоквартирных домах в районе Первой речки. Аварийные бригады оперативно приступили к устранению аварии, сообщает ИА PrimaMedia.
Авария произошла в 00.03 1 января. Без электроснабжения находились более 100 домов, преимущественно в Первореченском и Фрунзенском районах. В Единой диспетчерской службе Владивостока уточнили, что отключение вызвала авария на подстанции в районе Инструментального завода.
Энергетикам потребовалось полтора часа на устранение аварии. В 01.31 электричество вернулось в дома Владивостока. Предварительная причина отключения — запуск салюта вблизи ЛЭП.
Напомним, в конце декабря дома на 11 улицах Ленинского района Владивостока оказались обесточены из-за аварии. Энергетики ВПЭС всю ночь пытались восстановить электроснабжение.