Часть жителей Владивостока осталась без электричества вскоре после наступления Нового года

Аварийным бригадам понадобилось полтора часа на устранение аварии.

Источник: PrimaMedia.ru

Вскоре после наступления нового 2026 года часть Владивостока осталась без электричества. Свет пропал в многоквартирных домах в районе Первой речки. Аварийные бригады оперативно приступили к устранению аварии, сообщает ИА PrimaMedia.

Авария произошла в 00.03 1 января. Без электроснабжения находились более 100 домов, преимущественно в Первореченском и Фрунзенском районах. В Единой диспетчерской службе Владивостока уточнили, что отключение вызвала авария на подстанции в районе Инструментального завода.

Энергетикам потребовалось полтора часа на устранение аварии. В 01.31 электричество вернулось в дома Владивостока. Предварительная причина отключения — запуск салюта вблизи ЛЭП.

Напомним, в конце декабря дома на 11 улицах Ленинского района Владивостока оказались обесточены из-за аварии. Энергетики ВПЭС всю ночь пытались восстановить электроснабжение.