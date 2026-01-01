Часть жителей Владивостока осталась без электричества вскоре после наступления Нового года

Авария произошла в 00.03 1 января. Без электроснабжения находились более 100 домов, преимущественно в Первореченском и Фрунзенском районах. В Единой диспетчерской службе Владивостока уточнили, что отключение вызвала авария на подстанции в районе Инструментального завода.